Chegada de passageiras no aeroporto internacional de El Alto, na Bolívia

O ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, anunciou na noite desta terça-feira a primeira morte registrada no país devido à epidemia do Covid-19. O número de casos confirmados NO PAÍS aumentou para 98.

"Hoje (terça-feira) perdi meu primeiro paciente em nossa luta contra o coronavírus", disse Koca em entrevista coletiva, acrescentando que o paciente que faleceu era um homem de 89 anos.

Na mesma coletiva de imprensa, Koca anunciou que o número de casos confirmados de contaminação na Turquia passou de 47 para 98.

"A grande maioria dos que testaram positivo está se recuperando", disse o funcionário.

A Turquia anunciou uma série de medidas preventivas em um esforço para conter a disseminação do coronavírus, incluindo restrições de viagens em 20 países e o fechamento de escolas e universidades.

Na segunda-feira, as autoridades suspenderam orações coletivas na mesquita até novo aviso e ordenaram o fechamento de espaços públicos, incluindo cinemas.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram