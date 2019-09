Elenco de "A Princesa Prometida" na celebração dos 25 anos do filme cult em outubro de 2012

A simples menção da possibilidade de um remake de "A Princesa Prometida", o filme cult dos anos 1980, fez o Twitter entrar em polvorosa.

Essa foi a lição aprendida pelo executivo-chefe da Sony Entertainment quando ele casualmente divulgou a ideia em uma entrevista publicada na terça-feira (17), provocando uma tempestade nas redes sociais por parte de milhares de fãs e uma grande quantidade de celebridades, muitas delas pessoalmente "ofendidas" pela menção do remake.

"Há uma escassez de filmes perfeitos neste mundo. Seria uma pena estragar esse", tuitou Cary Elwes, que interpretou o protagonista Westley.

Dirigida por Rob Reiner e escrita por William Goldman, a história de amor de 1987 passou a representar a perfeição em termos de filmes de contos de fadas para toda uma geração de espectadores.

Uma das falas mais famosas do filme, "Inconcebível!", dita pelo ator Wallace Shawn, parecia resumir a indignação coletiva gerada no Twitter.

"Sério?", afirmou a atriz Jamie Lee Curtis, que é casada com Christopher Guest, também conhecido como Conde Rugen, o homem com um dedo extra, pelos apaixonados pelo filme.

"Bom, eu casei com o homem de seis dedos, obviamente por isso estamos juntos há 35 anos e existe apenas o ÚNICO A Princesa Prometida e é o de William Goldman e @ robreiner", insistiu Curtis.

Além de Elwes e Robin Wright, que interpretaram papéis principais do filme, "A Princesa Prometida" contou com um elenco notável e com nomes como Mandy Patinkin, Robin Wright, Billy Crystal, Chris Sarandon, Peter Falk e o lutador André, o Gigante.

Tony Vinciquerra, CEO da Sony Pictures Entertainment, mencionou a possibilidade de um remake em uma entrevista na Variety em uma matéria sobre o produtor-executivo do filme, Norman Lear.

"Temos tantas pessoas nos dizendo: 'Queremos refazer este ou aquele programa'", disse ele. "Pessoas muito famosas, cujos nomes eu não mencionarei, querem refazer 'A Princesa Prometida'".

O ator canadense-americano Seth Rogen respondeu a essa ideia no Twitter com um indignado "Eu jamais ousaria isso", mas a revolta dos fãs ultrapassou as colinas de Hollywood.

"Inconcebível que alguém sequer pense em tentar ...", protestou o senador republicano Ted Cruz sobre o remake, em uma série de tuítes que também incluía alertas, todos em letras maiúsculas, como: "NÃO MEXAM COM A PERFEIÇÃO".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram