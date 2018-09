O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 5 de Setembro de 2018 14:39 05. Setembro 2018 - 14:39

O CEO do Twitter, Jack Dorsey, presta juramento antes de audiência no Capitólio

O Twitter não opera com base em "ideologia política", afirmou seu CEO, Jack Dorsey, nesta quarta-feira (5), em declaração no Congresso americano, rejeitando acusações de ser tendencioso contra os conservadores.

"O Twitter não utiliza ideologia política na forma como toma as decisões, seja em relação com a classificação do conteúdo do nosso serviço, ou em como aplicamos nossas normas", frisou Dorsey, de acordo com sua declaração para uma audiência no Congresso americano.

