O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Outubro de 2018 17:45 25. Outubro 2018 - 17:45

A rede social Twitter superou as expectativas no terceiro trimestre, apesar de uma nova redução na quantidade de usuários devido ao compromisso assumido pela empresa de cancelar as contas duvidosas.

Graças a uma redução fiscal, o grupo relatou nesta quinta-feira um lucro líquido de 789 milhões de dólares - longe do prejuízo de 21 milhões no mesmo período do ano anterior.

A receita cresceu 29% e o lucro por ação chegou a 21 centavos, enquanto analistas esperavam que fosse de cerca de 14 centavos.

Contudo, a média de usuários ativos mensais caiu a 326 milhões, contra 335 milhões no trimestre anterior, o que o Twitter atribuiu aos esforços para apagar contas falsas e à entrada em vigor de uma nova normativa de privacidade na União Europeia.

"Estamos alcançando um avanço significativo em nossos esforços para fazer do Twitter um serviço diário mais saudável e valioso", disse o CEO Jack Dorsey.

"Os resultados sólidos deste trimestre demonstram que podemos priorizar a saúde do Twitter no longo prazo, enquanto aumentamos o número de pessoas que participam de conversas públicas", acrescentou.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português