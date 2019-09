O grupo de rock irlandês U2 fará o primeiro show na Índia em 15 de dezembro em Mumbai, capital econômica do país, apresentação que concluirá a edição de 2019 da "Joshua Tree Tour", anunciou banda em seu site oficial.

"Celebramos por conectar Dublim com Mumbai", afirmou o baixista Adam Clayton em um comunicado.

"Temos as mesmas cores na bandeira", declarou o vocalista Bono à revista Rolling Stone India ao citar semelhanças entre Irlanda e Índia. "Mahatma Gandhi analisou a luta pela independência da Irlanda e alertou para a luta violenta".

"Nosso primeiro-ministro é médico, fez estágio em Mumbai e seu pai é de Mumbai", completou Bono, em referência ao chefe de Governo irlandês Leo Varadkar, cujo pai é indiano.

A "Joshua Tree Tour 2019", que celebra o famoso álbum de 1987 "The Joshua Tree", começará em 8 de novembro na Nova Zelândia e passará por Austrália, Singapura, Japão, Coreia do Sul e Filipinas antes de terminar na Índia, no estádio Dy Patil de Mumbai.

