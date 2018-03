O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A Comissão Europeia lançou nesta quarta-feira (14) o processo para desbloquear uma nova parcela de ajuda de 3 bilhões de euros para os refugiados sírios na Turquia, no âmbito do pacto firmado com Ancara em 2016 para frear a chegada de migrantes ao solo europeu.

O Executivo comunitário "ativa a segunda parcela de 3 bilhões de euros (...), após ter repassado plenamente a primeira no final de 2017", indicou a instituição em um comunicado.

Do novo montante, Bruxelas já aprovou 1 bilhão de euros, e o restante cabe aos demais países do bloco aprovarem.

