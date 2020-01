O ataque com mísseis por parte do Irã contra bases utilizadas pelos Estados Unidos no Iraque é "um novo exemplo de escalada" - afirmou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, nesta quarta-feira (8).

"O último ataque (...) é um exemplo a mais da escalada e do aumento da confrontação", afirmou Borrell, em breve declaração à imprensa, pedindo o fim da "espiral de violência".

Alemanha e Reino Unido, entre outros países, também condenaram os ataques contra as bases usadas pela coalizão internacional de luta contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Os chanceleres europeus pretendem tratar da escalada de tensão entre Washington e Teerã em uma reunião extraordinária em Bruxelas, nesta sexta-feira (10). A pauta do encontro também inclui o acordo nuclear iraniano.

Diante da redução, por parte de Teerã, de seus compromissos dentro do acordo desde a saída dos Estados Unidos, Borrell reiterou a importância do pacto "agora mais do que nunca".

O chefe da diplomacia europeia convidou o ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, a participar da reunião, mas ainda não se sabe se ele estará presente.

