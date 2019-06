O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, reiterou nesta terça-feira (11) que a União Europeia (UE) não irá renegociar o acordo do Brexit, concluído com Londres em novembro passado, com o próximo primeiro-ministro britânico.

"Não haverá renegociação sobre o conteúdo do acordo de saída", assegurou o chefe do Executivo da UE em um evento organizado pelo meio de comunicação Politico Europe.

Depois de fracassar três vezes em sua tentativa de fazer o Parlamento britânico aprovar o acordo alcançado em novembro com Bruxelas, a primeira-ministra Theresa May anunciou sua renúncia. Agora, dez membros de seu Partido Conservador disputam sua sucessão.

Um deles, o chanceler Jeremy Hunt, expressou confiança no fim de semana de que os europeus "estariam dispostos a renegociar". Enquanto o favorito, seu predecessor Boris Johnson, chegou a ameaçar não pagar à UE a conta do Brexit.

"Este não é um tratado entre Theresa May e Juncker. Este é um tratado entre o Reino Unido e a UE, que deve ser respeitado por quem quer que seja o próximo primeiro-ministro britânico", disse o chefe da Comissão.

Juncker manifestou, no entanto, a disposição da UE de prestar "esclarecimentos, precisões e acréscimos" à Declaração Política, um texto que acompanha o acordo de divórcio e que é a base para as negociações sobre as futuras relações entre as duas partes.

O Reino Unido deveria ter deixado a UE em 29 de março, conforme acordado pelos britânicos em um referendo em junho de 2016, mas a partida foi adiada para 31 de outubro pela falta de acordo de Westminster.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram