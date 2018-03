O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Março de 2018 13:33 19. Março 2018 - 13:33

A União Europeia e o Reino Unidos alcançaram um acordo nesta segunda-feira sobre os termos de um período de transição pós-Brexit, anunciaram os negociadores-chefe das duas partes, Michel Barnier e David Davis, em uma coletiva de imprensa em Bruxelas.

Houve acordo sobre "uma ampla parte do que constituirá o acordo internacional para a retirada do Reino Unido", declarou Barnier, precisando que alcançou-se em particular "um acordo sobre um período de transição" após o Brexit.

Além disso, as duas partes chegaram a um acordo para integrar um compromisso provisório sobre o tema da fronteira irlandesa depois do Brexit no projeto de acordo de retirada que a primeira-ministra britânica Theresa May recusou em um primeiro momento.

"Nós chegamos a um acordo hoje para que o 'backstop' faça parte do texto jurídico do acordo de retirada", anunciou Barnier.

Ele se referia à proposta europeia de implementar um "espaço regulamentar comum", que inclua UE e a Irlanda do Norte "sem fronteiras internas", na falta de outra solução satisfatória.

