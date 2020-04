A União Europeia (UE) e o Reino Unido retomarão o comércio pós-negociação na próxima segunda-feira, anunciaram negociadores de ambos os lados nesta quarta-feira, depois que a pandemia do coronavírus interrompeu as negociações.

Em uma videoconferência "construtiva", o negociador europeu Michel Barnier e seu colega britânico David Frost revisaram o trabalho técnico realizado desde a primeira rodada de negociações no início de março, segundo comunicado conjunto.

"Ambas as partes concordaram com a necessidade de organizar novas rodadas de negociações para alcançar progressos reais e tangíveis nas negociações até junho", diz o comunicado, especificando que as discussões serão realizadas por videoconferência.

A segunda rodada será realizada na semana de 20 de abril, seguida de outras rodadas de negociação na semana de 11 de maio e na semana de 1º de junho.

Em junho, também será realizado um balanço dos progressos realizados, informaram.

Após a saída oficial do Reino Unido da União Europeia em 31 de janeiro, Londres e Bruxelas devem chegar a um acordo que pode ser ratificado antes do final de 2020, devido à recusa de Londres em estender as negociações além dessa data.

Após a primeira rodada, as discussões serão retomadas assim um mês após o previsto pela pandemia do COVID-19, que matou mais de 126.000 pessoas no mundo e infectou dois milhões, incluindo Barnier.

A pesca, a governança do acordo ou como evitar a concorrência desleal são algumas das divergências que os negociadores devem superar para desvendar uma estreita relação econômica e humana de quase meio século, evitando assim um impacto econômico negativo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram