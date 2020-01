O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, insistiu neste sábado, em conversa telefônica com o colega do Irã, Mohammad Zarif, na "necessidade de desescalada", após a morte do general iraniano Qasem Soleimani durante um ataque americano em Bagdá.

Ao longo do telefonema, "sobre os últimos acontecimentos", Borrell destacou "a necessidade de moderação e de evitar qualquer escalada", segundo sua conta no Twitter. Também lembrou a seu interlocutor "a importância de se preservar o acordo de Viena sobre o programa nuclear iraniano, que continua sendo crucial para a segurança do mundo", segundo o tuíte.

