A participação nas eleições para o Parlamento Europeu no domingo registrou sua maior taxa em 20 anos, segundo o porta-voz do Parlamento Europeu, Jaume Duch, que leva em conta todos os países do bloco, exceto o Reino Unido.

"O número estimado de participação se aproxima agora de 51% para a UE, a alta em 20 anos", assegurou Duch. Embora a maioria de países já fecharam seus colégios eleitorais, os italianos continuam votando até as 21H00 GMT.

Caso se leve em conta o Reino Unido, que votaram nesta quinta-feira, mas ainda não contabilizaram seus resultados, a participação poderá "ficar entre 49% e 52%", informou.

As eleiçõess registraram em 2014 seu pior dado de participação com 42,6%. Desde as primeiras eleições em 1979, quando a participação foi de 62%, a afluencia caiu progressivamente e, em 1999, passou para abaixo do patamar de 50%.

Em algumas eleições, que se configuraram como arena de batalha entre forças pró-europeias e eurocéticos, a maioria dos países registraram um forte aumento de participação.

