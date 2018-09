O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 10 de Setembro de 2018 19:56 10. Setembro 2018 - 19:56

Imagem de satélite do furacão Florence frente na costa leste dos Estados Unidos, no oceano Atlântico, em 10 de setembro de 2018

O governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, ordenou nesta segunda-feira (10) a saída obrigatória de cerca de um milhão de pessoas a partir de 12h00 de terça-feira pela chegada iminente, na quinta-feira, do furacão Florence à costa leste americana.

"Estou ordenando a evacuação obrigatória, não voluntária, obrigatória", declarou McMaster em entrevista coletiva pouco após Florence se fortalecer a um furacão de categoria 4 - de um máximo de 5 - com ventos de 195 km/h.

"Cerca de um milhão de pessoas deixarão a costa", acrescentou, detalhando os planos de reverter o sentido do tráfego em algumas rodovias para facilitar a saída.

"Este é um furacão de verdade", disse o governador. "As evacuações são inconvenientes, mas não queremos arriscar uma só vida".

Florence pode ser o primeiro furacão de categoria 4 a chegar à Carolina do Sul desde Hugo, em 1989.

Florence, cujo olho se centra entre as ilhas de Bermuda e Bahamas, tocará terra entre quinta e sexta-feira na fronteira de Carolina do Norte e Carolina do Sul, embora a trajetória ainda seja incerta.

Ao meio-dia desta segunda, o furacão soprava a 1.985 quilômetros a sudeste da Carolina do Norte, segundo um boletim do Centro Nacional de Furacões (NHC, em inglês).

Nesta segunda-feira, vários condados da Carolina do Norte também emitiram ordens de evacuação obrigatória para as regiões costeiras, como as ilhas de Topsail Beach.

Ambos os estados, assim como a Virgínia, mais ao norte, declararam emergência para acelerar os planos de contingência.

"Florence continua se fortalecendo rapidamente", escreveu o NHC ao atualizar para 4 a potência do furacão, pouco depois de atingir a categoria 3 e se converter em uma tempestade "extremamente perigosa".

