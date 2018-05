O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A União Econômica Euroasiática, uma aliança liderada por Moscou e integrada por várias ex-repúblicas soviéticas, assinou um acordo preliminar para a criação de uma zona de livre-comércio com o Irã, anunciou o Ministério da Economia do Cazaquistão.

O acordo foi assinado em Astana depois que o governo dos Estados Unidos anunciou o retorno das sanções contra Teerã. Washington abandonou no início do mês o acordo sobre o programa nuclear iraniano, assinado em julho de 2015.

Os Estados membros da União Econômica Euroasiática e o Irã alcançaram um "acordo sobre a redução das tarifas de importação nos negócios mútuos por um período de três anos", afirma o comunicado divulgado pelo ministério cazaque.

Durante este período, "as partes examinarão a possibilidade de um acordo global sobre uma zona de livre comércio", completa a nota.

A Rússia condenou a decisão dos Estados Unidos de abandonar o acordo nuclear, assinado pelas grandes potências com o Irã, e busca agora salvar o pacto ao lado dos países europeus.

As empresas russas estão bem posicionadas para prosseguir com o comércio com o Irã, já que as empresas ocidentais dificilmente poderão prosseguir plenamente com suas atividades na República Islâmica.

O Irã se comprometeu em 2015 com o grupo de potências 5+1 (Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha) a suspender seu programa nuclear até 2025, em troca da suspensão das sanções internacionais.

