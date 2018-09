O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Não existem dados concretos sobre quantos meninos permanecem entre os 500.000 soldados que servem nas Forças Armadas de Mianmar ou entre as forças rebeldes presentes nas regiões de fronteira do país

O exército de Mianmar libertou na sexta-feira 75 meninos soldados, no âmbito de um programa com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) que tenta acabar com décadas de recrutamento forçado de menores de idade.

Os jovens devem passar por programas de reintegração para retornar à vida civil e "contribuir a uma paz duradoura em Mianmar como cidadãos produtivos de seu país", afirma um comunicado divulgado pelo Unicef.

O exército birmanês liberou 924 menores de idade de suas fileiras desde que assinou o acordo com a ONU em 2012. A libertação das 75 crianças na sexta-feira foi a primeira registrada este ano.

Muitos meninos soldados procedem de famílias rurais pobres que fogem da miséria para morar em Yangun ou Mandalay, as duas principais cidades do país, onde os recrutadores procuram as crianças em locais públicos. Eles utilizam métodos que incluem ameaças, drogas ou promessas de empregos bem remunerados.

