6 de Setembro de 2018 18:03

Os moradores do centro de Ottawa, capital do Canadá, acordaram nesta quinta-feira (6) sob o cerco da polícia, que procurava um urso-negro que causou alvoroço a poucos passos do edifício do Parlamento.

O urso foi visto por pedestres na madrugada de quinta-feira no coração do ByWard Market, um bairro muito turístico que, entre outros imóveis, abriga a embaixada dos Estados Unidos.

A polícia cercou a área próxima a Parliament Hill e pediu aos moradores da região que se mantivessem afastados desse perímetro para capturar o animal selvagem, que rapidamente ganhou uma conta no Twitter (@bywardbear).

Encurralado, o urso se escondeu em um pequeno parque, se abrigou em uma árvore e, por volta das 09h00 locais (10h00 de Brasília), os guardas florestais conseguiram fazê-lo adormecer, segundo as fotos divulgadas pelos meios de comunicação locais.

"Os guardas florestais da capital conseguiram sedar o urso de ByWard Market para tirá-lo da cidade", declarou a polícia de Ottawa, assinalando que o tráfego havia sido reaberto na região.

Trata-se do segundo incidente deste tipo em 24 horas em Ottawa, assinalou a televisão pública CBC. Outro urso-negro esteve perambulando de manhã pelos arredores do hospital de Gatineau, no subúrbio da capital, antes de fugir para um bosque.

Os ursos da costa leste do Canadá são chamados ursos-negros e são menores e muito mais inofensivos dos que os ursos-pardos e os ursos polares do norte e oeste da América do Norte.

