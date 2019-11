O candidato à presidência do Partido Nacional do Uruguai, Luis Lacalle, discursa aos apoiadores, ao lado de membros da coalizão, após os resultados nas eleições de segunda mão, em Montevidéu

O Tribunal Eleitoral Uruguaio inicia, nesta terça-feira, a recontagem dos votos emitidos no domingo para formalizar o vencedor das eleições, nas quais o candidato de centro-direita Luis Lacalle Pou obteve a maioria dos votos.

A pequena diferença entre o líder do Partido Nacional e seu adversário oficial Daniel Martínez (Frente Ampla, esquerda) determinou que o corpo eleitoral, que sempre conta os votos 48 horas após cada eleição, aguardará a contagem secundária para confirmar o que os números absolutos antecipam.

Lacalle Pou obteve 1,168 bilhão de votos, em comparação com 1,139 de Martinez, uma diferença de menos de 30.000 votos, que é, por sua vez, inferior aos votos "observados" - quando os eleitores votam em seções às quais não pertencem ou não aparecem no registro - que totaliza 35.000 e sempre leva tempo para contar, porque a identidade do eleitor deve ser verificada no boletim eleitoral.

Segundo a consultora de estatística Enia, Martinez precisaria que 91% dos votos "observados" fossem favoráveis para distorcer o resultado da apuração primária.

É um cenário improvável e que levou Lacalle Pou a lamentar que seu rival não lhe concedesse a vitória no domingo, e a Frente Ampla apontou que eles esperariam a conclusão da contagem secundária antes de aceitar uma derrota que os tiraria do poder após 15 anos de administração em três mandatos consecutivos.

O presidente do Tribunal Eleitoral, José Arocena, disse à AFP que a contagem levará cerca de três dias e o resultado final será conhecido entre quinta e sexta-feira.

Além do processo de votos "observados", a apuração secundário conta voto por voto em cada um dos 19 departamentos (províncias) nos quais o Uruguai está dividido.

Além disso, os delegados dos partidos que participam das contagens departamentais podem solicitar ao órgão eleitoral que considere votos válidos que foram anulados por qualquer anomalia, como uma cédula em mau estado, por exemplo.

Os votos nulos que são aceitos como válidos são historicamente escassos.

No primeiro turno eleitoral de outubro, os votos anulados que foram finalmente contados mal chegaram a 1.700, um número que não afeta o resultado das eleições, explica Federico Comesaña, diretor da Enia, à AFP.

Com 48,71% dos votos para Lacalle Pou e 47,51% para Martínez, uma diferença em números absolutos de apenas 30.000 votos, o eleitorado uruguaio ficou dividido em dois, embora após o primeiro turno, que definiu a composição do Congresso, Lacalle Pou - à frente de uma coalizão de cinco partidos - terá maioria parlamentar para governar a partir de 1º de março de 2020.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram