O Uruguai celebra neste domingo eleições internas de seus partidos políticos para definir os candidatos que disputarão a presidência em 27 de outubro.

Quase 2,7 milhões de eleitores estão registrados para votar em um processo não obrigatório, no qual cada grupo político escolherá um candidato para a disputa da sucessão de Tabaré Vázquez, que entregará o poder no dia 1 de março de 2020.

A votação interna é um procedimento particular em um país de 3,4 milhões de habitantes, que registra uma estagnação econômica e o aumento dos índices de violência.

As eleições internas contam com 15 partidos e 28 aspirantes à disputa presidência - e a ausência de alguns líderes históricos.

O próprio Vázquez, que por lei não pode disputar a reeleição, e o ex-presidente José Mujica (2010-2015), também na Frente Ampla, não participam na disputa.

O duas vezes presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 e 1995-2000), no entanto, buscará a indicação do Partido Colorado (liberal) em uma disputa com o economista Ernesto Talvi, um estreante no cenário político-eleitoral.

O ex-prefeito de Montevidéu Daniel Martínez é apontado como o favorito nas pesquisas da governista Frente Ampla.

Na oposição, o candidato favorito nas pesquisas é o senador Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional (centro-direita).

O principal rival de Lacalle Pou nas pesquisas é o empresário bilionário Juan Sartori, que, aos 38 anos e sem um passado político, lançou sua candidatura em dezembro de 2018 e se tornou um dos protagonistas da campanha por sua grande presença nos meios de comunicação e propostas polêmicas, que os adversários consideram demagógicas.

