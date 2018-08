O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

14 de Agosto de 2018

Outdoor com propaganda de creme para clarear a pele, em uma rua de Abijan, na Costa do Marfim, em 15 de março de 2018

Quando estava na faculdade de Medicina e ouviu falar de mães que descoloriam a pele de seus bebês, Isima Sobande pensou que se tratava de uma lenda urbana. Mas não demorou a vê-lo com seus próprios olhos.

Pouco tempo depois de ter sido enviada para um centro médico de Lagos, capital econômica da Nigéria, Sobande registrou a entrada de um bebê de dois meses que se contorcia de dor, "com furúnculos muito grandes por todo o corpo".

A jovem médica descobriu que sua mãe estava lhe aplicando um creme de esteroides misturado com manteiga de karité, uma "receita básica" conhecida por muitos nigerianos.

"Fiquei horrorizada", conta Sobande, de 27 anos.

"Nossa sociedade está condicionada pelo fato de que ter a pele clara é uma forma de encontrar um bom trabalho, de ter uma relação amorosa... e, para muitos, isso é muito importante", acrescentou.

Na África, o branqueamento de pele não é novidade. Os especialistas médicos alertam há anos sobre os riscos que esta prática pode ter para a saúde.

Os ativistas da consciência negra estão indignados com esta herança nefasta e lavagem cerebral, fruto de séculos de escravidão e colonização. Sua voz é cada vez mais ouvida no restante do mundo, mas não tanto no continente africano, enquanto o fenômeno não para de crescer.

"O uso de produtos para clarear a pele é crescente, particularmente entre adolescentes e jovens", explica à AFP Lester Davids, professor de Biologia Humana na Universidade de Pretória, na África do Sul.

"A antiga geração utilizava cremes, a nova utiliza pílulas e injeções", diz, alertando que "não se sabe as consequências que estes produtos, ainda mais concentrados, terão a longo prazo".

- Comprimidos e injeções -

Com uma população em pleno crescimento e muito jovem, o mercado africano está em expansão, além de ser pouco regulamentado.

"Cada vez mais nossos clientes [marcas de cosméticos] querem se informar sobre o mercado do branqueamento da pele", afirma Rubab Abdoolla, analista na consultoria sobre consumo Euromonitor International.

Na Nigéria, 77% das mulheres - mais de 60 milhões de pessoas - costumam utilizar com frequência produtos de clareamento da pele, segundo um relatório da OMS de 2011.

Os consumidores de nível econômico mais alto podem se permitir comprar produtos testados, enquanto os demais compram cremes com níveis perigosos de substâncias que freiam a síntese de melanina.

Os ingredientes podem incluir hidroquinona, esteroides, mercúrio e chumbo - o mesmo elemento que, em altas doses, envenenou cortesãos elisabetanos adeptos de maquiagens pálidas.

As autoridades têm dificuldade para regulamentar as inovações em termos de branqueamento, que cada vez mais se administram por injeções, ou comprimidos.

A agência americana de alimentos e medicamentos (FDA) não autorizou nenhum desses produtos nos Estados Unidos, afirmando que "são potencialmente perigosos e podem conter ingredientes nocivos desconhecidos".

Na Nigéria, África do Sul e Quênia, são totalmente proibidos por sua alta concentração de hidroquinona e mercúrio.

Em julho, o governo de Gana publicou uma mensagem preventiva para alertar sobre os perigos para o feto, quando mulheres grávidas fazem esses tratamentos - especialmente para que a pele do bebê seja mais clara desde o nascimento.

- Liz Taylor e Cleópatra -

Mas os tratamentos continuam sendo facilmente acessíveis e pouco controlados nos mercados, na Internet, ou em clínicas especializadas.

Pela Okiemute, o "rei da beleza", como se apresenta, tornou-se uma estrela dos produtos de clareamento da pele na Internet com seu creme "Brancura russa", que promete um "moreno mestiço".

Seu creme "Cleópatra Real", apresentado com uma foto de Elizabeth Taylor em sua personagem de rainha do Egito, torna a pele "clara e radiante", com resultados visíveis em duas semanas.

"Muitos dos meus clientes usaram produtos ruins antes", conta, afirmando que os seus não são prejudiciais à saúde, apesar de serem muito eficazes.

Em sua clínica na periferia de Lagos, o cirurgião plástico Aranmolate Ayobami oferece um tratamento de cinco semanas à base de injeções de glutatião por 150.000 nairas (350 euros).

Ele afirma que o produto que utiliza, importado dos Emirados Árabes Unidos e dos Estados Unidos, não é perigoso para a saúde, e que nunca ultrapassa as cinco semanas de tratamento.

"O branqueamento da pele é uma forma de acessar o poder e os privilégios associados aos brancos", analisa Yaba Blay, professora auxiliar de Ciência Política na Universidade Central da Carolina do Norte, especialista no assunto.

Os recentes movimentos de "consciência negra" tentam mudar estas ideias preconcebidas. A hashtag #Melaninpoppin ("A melanina é tendência") celebra a pele negra nas redes sociais; o filme "Pantera Negra", com um elenco exclusivamente negro, com um vestuário inspirado nos trajes tradicionais e os cabelos afronaturais, mudou consciências; e a visão eurocentrada dos cânones de beleza está em retrocesso.

Mas ainda falta muito para que isto seja um fenômeno de massas.

"Minha beleza é mais aceita no exterior do que em meu próprio país", lamenta Ajuma Nasenyana, modelo queniana que representou marcas como Victoria's Secret e Vivienne Westwood.

"No universo da moda na África, quanto mais clara for a sua pele, mais te veem como alguém bonito. Com sorte, a indústria está mudando e começando a apreciar peles mais escuras", completou.

