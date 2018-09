O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 8 de Setembro de 2018 22:35 08. Setembro 2018 - 22:35

A fotógrafa francesa Véronique de Viguerie recebeu neste sábado o prêmio Visa d'or News, o mais prestigioso do Festival Internacional de Fotojornalismo "Visa pour l'image" de Perpignan (sul da França), por sua cobertura da guerra no Iêmen.

Trata-se da primeira mulher a ganhar o prêmio Visa d'or Paris Match News em 20 anos e a quinta desde a primeira edição, em 1989, deste festival, apresentado como o mais importante de fotojornalismo no mundo.

As outras mulheres que receberam o prêmio foram as francesas Nadia Benchallal, em 1994, e Alexandra Boulat, em 1998, a americana Carol Guzy, em 1995, e a sul-coreana Yunghi Kim, em 1997.

Os outros finalistas eram Khalil Hamra, da agência Associated Press, de pais palestinos, que apresentou seu trabalho "Por que Gaza?", o italiano Emanuelle Satolli, do Times, que também foi finalista em 2017 nesta mesma categoria, com seu trabalho "Gaza Border Killings", e Daniele Volpe, nascido na Itália, que apresentou "Guatemala, o vulcão de fogo".

Véronique de Viguerie, de 40 anos, que se apresenta em sua conta de Twitter como "fotojornalista de guerra, mãe de dois meninos, loura mas não estúpida", trabalhou no Afeganistão durante três anos. Lá sobressaiu com uma reportagem, que então foi polêmica, sobre o comando talibã que matou em 18 de agosto de 2008 10 soldados franceses.

Na edição de 2017 o prêmio foi para o belga Laurent Van der Stockt por sua cobertura da batalha de Mossul (Iraque) para o jornal francês Le Monde.

