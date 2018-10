O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 22 de Outubro de 2018 13:58 22. Outubro 2018 - 13:58

Um vídeo que mostra uma briga com ataques racistas entre dois passageiros de um voo da Ryanair durante a rota Barcelona-Londres despertou enorme interesse na internet nesta segunda-feira, além de comentários indignados.

As imagens feitas por outro passageiro, David Lawrence, antes de o voo decolar na última sexta-feira, e postadas no Facebook, já foram vistas mais de 4,6 milhões de vezes.

No vídeo, um homem branco sentado à janela grita com uma senhora negra, sentada ao lado dele, e exige que ela mude de lugar. Em duas ocasiões ele professa insultos de natureza racista.

Outra mulher, apresentada pela imprensa britânica como a filha da vítima de racismo, intervém e grita para o homem parar de insultar a senhora.

Um comissário de bordo e um passageiro sentado atrás tentam acalmar os ânimos, sem sucesso.

Cerca de 17.000 comentários foram enviados para a conta de Lawrence, a maioria deles atacando o homem branco, às vezes insultuosamente. Muitos também acusando a Ryanair de não ter expulsado o homem do avião.

A companhia reagiu no domingo no Twitter, afirmando estar "ciente" deste vídeo e ter "confiado o caso à polícia de Essex", condado do aeroporto de destino da aeronave, Londres Stansted.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português