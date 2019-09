O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, com o rosto pintado de preto em uma festa em 2001. Trudeau pediu desculpas em 18 de setembro de 2019 por usar a maquiagem numa festa do partido há 18 anos

Novas imagens do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, com o rosto pintado de preto foram divulgadas nas emissoras locais, nesta quinta (19), um dia após a publicação de uma foto parecida que o obrigou a reconhecer, em plena campanha eleitoral, ter cometido um "ato racista" há alguns anos.

Lançadas pela emissora Global News, as imagens mostram Trudeau "no início da década de 1990", confirmou sua campanha à AFP.

No vídeo, o premiê aparece com jeans rasgados e uma camiseta, os braços para o alto e maquiagem escura no rosto.

Na quarta à noite, Trudeau pediu desculpas publicamente, depois que a revista Time publicou uma fotografia dele com maquiagem marrom no rosto, em uma festa há 18 anos. Trudeau admitiu também ter usado uma pintura escura em um concurso de talento no Ensino Médio, anos antes.

