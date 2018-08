O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

As vítimas de um proeminente rabino de Washington, que durante anos gravou de forma secreta mulheres que realizavam um banho ritual, chegaram a um acordo com quatro organizações judaicas e receberão uma indenização de 14,25 milhões de dólares, confirmou nesta quarta-feira uma advogada do grupo.

O acordo envolve mais de 150 mulheres filmadas por Bernard "Barry" Freundel, junto a outras que se despiram diante da câmera oculta, mesmo que não tenham sido gravadas, disse a advogada Alexandra Harwin à AFP.

Freundel foi sentenciado a seis anos e meio de prisão em 2015 por sua atitude.

O rabino da sinagoga Kesher Israel, do bairro nobre de Georgetown, em Washington, colocou a câmera secreta próxima ao mikvá, o local de imersão ritual para a purificação da mulher.

O caso chocou a comunidade judaica de Washington, na qual Freundel era uma figura muito respeitada, a ponto de lecionar em várias universidades da região.

A ação coletiva exigia inicialmente 100 milhões de dólares, mas as apólices de seguro das organizações "proporcionaram uma cobertura muito menor", mas com "pagamentos rápidos e substanciais às vítimas de Freundel, preservando sua identidade e evitando um processo excessivamente oneroso", destacou Harwin.

Freundel deve ser solto em 2020, disse seu advogado ao jornal The Washington Post.

