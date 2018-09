O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

(Arquivo) O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell

A possibilidade de os democratas recuperarem a maioria no Congresso dos Estados Unidos está crescendo, aponta uma pesquisa publicada nesta quarta-feira, no momento em que a aprovação do presidente Donald Trump cai e os republicanos expressam preocupação.

Faltando 55 dias para as eleições, os republicanos, que controlam atualmente as duas câmaras, parecem cada vez mais acuados por uma oposição crescente.

A preocupação cresce entre os republicanos a tal ponto que o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, comparou os esforços de seu partido para manter sua posição com "uma briga de facas".

Perguntados na última pesquisa NPR/Marist sobre qual partido votariam em novembro, os entrevistados deram aos democratas uma vantagem de 12 pontos.

A mudança é particularmente visível na região centro-oeste do país, onde os democratas se beneficiaram de um aumento de 13 pontos, de acordo com a pesquisa.

As disputas comerciais iniciadas por Trump são impopulares nesta região, onde a economia industrial e a agricultura foram afetadas pelas tarifas impostas em retaliação à política adotada pelos Estados Unidos sobre os carros, aço e outras importações.

De acordo com a pesquisa, que entrevistou 949 adultos, metade dos eleitores (50%) disseram que estão mais propensos a votar nos democratas em seu distrito, em comparação com os republicanos (38%), um avanço desde julho, quando a proporção foi de 47 contra 40.

A pressão que paira sobre o partido aumenta com a queda da aprovação do presidente Trump.

Apenas 36% dos entrevistados aprovam sua gestão, ante 42% em agosto, de acordo com uma pesquisa divulgada na segunda-feira pela CNN.

Entre os independentes, a queda é mais acentuada, passando de 47% para 31% atualmente.

Para alcançar a maioria, os democratas precisam arrebanhar 23 assentos na Câmara de Representantes, de um total de 435.

