O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Setembro de 2018 19:26 09. Setembro 2018 - 19:26

O papa Francisco (D) e o cardeal Sean Patrick O'Malley, arcebispo de Boston, em 19 de abril de 2018 no Vaticano

A comissão contra a pedofilia criada pelo papa Francisco afirmou neste domingo que a luta contra os abusos de crianças deve ser um assunto prioritário para a Igreja católica.

"Esta deve ser a prioridade na qual devemos manter o foco agora", alertou o presidente do comitê, o cardeal Sean Patrick O'Malley.

Caso contrário, disse, "todas nossas outras atividades de evangelização, nossas obras de caridade e educação, vão se ressentir".

A Igreja continua sendo abalada por novos escândalos de sacerdotes pedófilos que foram encobertos pela hierarquia em nome da proteção à instituição.

Neste contexto, a Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores, criada em 2014 e renovada no começo de 2018, celebrou sua reunião semestral entre sexta-feira e domingo.

"Levar a palavra das vítimas às hierarquias da Igreja é crucial para que todos compreendam quão importante é para a Igreja dar respostas rápidas e corretas a todas as situações de abuso, independentemente do momento em que se manifestem", disse o bispo O'Malley em uma entrevista ao site de notícias do Vaticano.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português