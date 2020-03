Todas as celebrações litúrgicas da Semana Santa acontecerão sem a presença de fiéis na praça de São Pedro, para evitar a propagação do novo coronavírus, anunciou o Vaticano.

"Devido à atual emergência de saúde, todas as celebrações litúrgicas da Semana Santa acontecerão sem a presença física de fiéis", afirma um comunicado divulgado pela prefeitura da Casa Pontifícia.

"Além disso, comunicamos que até o domingo 12 de abril de 2020 as audiências gerais do Santo Padre e a recitação da Oração Mariana do 'Angelus' dos dias domingo serão transmitidas apenas via 'streaming'", completa a nota do Vaticano.

De acordo com o balanço mais recente, de sábado, 1.441 pessoas morreram vítimas do coronavírus na Itália, o país mais afetado da Europa.

Mais de 21.000 italianos foram diagnosticados com a doença, 3.500 deles nas últimas 24 horas.

