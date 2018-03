O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Março de 2018 14:05 12. Março 2018 - 14:05

Estas são as grandes datas da vida do estilista francês Hubert de Givenchy, falecido no sábado, aos 91 anos.

- 20 de feveiro de 1927: Hubert Taffin de Givenchy nasce em Beauvais (norte da França)

- 1945: começa sua carreira como estilista na maison de Jacques Fath e Elsa Schiaparelli

- 1952: funda sua própria casa de moda

- 1953: começa sua colaboração com a atriz Audrey Hepburn, sua musa

- 1988: vende sua casa de moda a LVMH, mas se mantém como o diretor artístico

- 1995: apresenta suas últimas coleções de alta-costura e prêt-à-porter.

- 10 de março de 2018: morre aos 91 anos

