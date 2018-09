O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O candidato à Suprema Corte dos Estados Unidos, Brett Kavanaugh, nega todas as acusações de agressão sexual ante o Comitê Judicial do Senado

O candidato à Suprema Corte dos Estados Unidos, Brett Kavanaugh, negou nesta quinta-feira (27) as acusações de agressão sexual feitas pela professora universitária Christine Blasey Ford, qualificando seu processo de indicação ao tribunal como uma "desgraça nacional".

Veja a seguir algumas das principais declarações do juiz federal durante a tensa audiência diante do Comitê Judicial do Senado:

- Juramento -

"Eu prometo hoje, sob juramento diante do Senado e da nação, e diante da minha família e de Deus, sou inocente dessa acusação".

- Dano colateral -

"Minha família e meu nome foram destruídos de forma total e permanente por essas acusações falsas e sem sentido".

- Circo -

"Todo esse esforço de duas semanas tem sido um golpe político calculado e orquestrado, alimentado com uma aparente ira contida com o presidente Trump e as eleições de 2016. Isso é um circo".

- Partidarismo -

"Desde a minha indicação em julho, houve um frenesi na esquerda para descobrir alguma coisa, o que fosse, para bloquear a minha confirmação".

- Sem rendição -

"Eu nunca vou deixar me intimidar e renunciar a esse processo (...) Podem me vencer na votação final, mas nunca conseguirão que eu renuncie. Nunca".

- Sem evidências -

"A acusação da doutora Ford não só não está corroborada, como é refutada pelas mesmas pessoas que ela diz que estiveram lá, incluindo um amigo seu de muito tempo".

- As festas -

"Bebia cerveja com os meus amigos. Quase todos faziam isso. Às vezes bebia cerveja demais. Algumas vezes outros o faziam. Eu gostava de cerveja. Ainda gosto de cerveja. Mas não bebia cerveja até o ponto de desmaiar e nunca ataquei ninguém sexualmente".

- Apoio de Trump -

"Estou profundamente agradecido ao presidente Trump por me indicar. Foi muito amável comigo e com a minha família na noite de julho que anunciou a minha indicação na Casa Branca. Agradeço a ele seu firme apoio".

