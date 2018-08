O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

14 de Agosto de 2018

O desabamento de uma ponte em Gênova é o acidente deste tipo com o maior número de mortos na Europa desde 2001, quando 58 pessoas morreram em Portugal

O desabamento parcial de um viaduto na cidade italiana de Gênova é o acidente mais mortífero desse tipo na Europa desde 2001.

Veja as quedas de pontes no mundo que causaram pelo menos 20 mortos ou desparecidos nos últimos 20 anos.

- 2016: ao menos 26 mortos em Calcutá -

Em 31 de março, na Índia, a queda de uma ponte em Calcutá deixou pelo menos 26 mortos. Os serviços de resgate socorreram cerca de cem pessoas feridas entre os escombros e as vigas do desabamento.

- 2011: catástrofes na Índia -

Em 23 de outubro, na Índia, um ponto veio abaixo pelo peso das pessoas que se dirigiam a um festival perto da cidade de Darjeeling (nordeste). O acidente deixou menos 32 mortos.

Menos de uma semana depois, uma trinta de pessoas perderam a vida na queda de uma ponte de pedestres que atravessava um rio no estado de Arunachal Pradesh (nordeste).

- 2007: Nepal e China -

Em 13 de agosto, em China, 64 pessoas morreram e 22 resultaram feridas quando uma ponte caiu na província de Hunan (centro). A construção, de 328 metros de largo, acabava de ser terminada.

No Nepal, em 25 de dezembro, uma ponte cheia de peregrinos que se dirigiam a uma festa religiosa caiu deixando ao menos 16 mortos e 25 desaparecidos. No momento do acidente, cerca de 400 pessoas se encontravam sobre a passarela que atravessava o rio Bheri, a 380 km a oeste da capital Katmandu. Centenas de pessoas conseguiram chegar à margem a nado.

-2006: Paquistão e Índia -

Em 5 de agosto, no Paquistão, a queda de uma ponte em Mardan, uma cidade situada a 50 km de Peshawar, no noroeste do país, golpeada pelas intensas chuvas das monções, deixou 40 mortos e várias pessoas desaparecidas.

Na Índia, em 2 de dezembro, 34 pessoas morreram com a queda de uma ponte de 150 anos sobre um trem de passageiros, em uma estação do estado de Bihar (leste).

- 2003: Índia e Bolívia -

Em 28 de agosto, 20 pessoas, 19 delas crianças, morreram na Índia quando uma ponte caiu em Daman (oeste), provocando a queda de um ônibus escolar e outros quatro veículos no rio.

Na Bolívia, em 24 de dezembro, uma forte cheia do rio Chapare (centro) destruiu uma ponte no momento em que um ônibus a cruzava. O acidente causou a morte de 29 passageiros.

- 2001: 58 mortos em Portugal -

Em 4 de março, em Portugal, 58 pessoas morreram quando quatro veículos caíram no rio Duero, após a queda de uma ponte centenária de Castelo de Paiva, perto do Porto.

- 1999: 40 mortos perto de Chongqing -

Em 4 de janeiro, na China, uma ponte de 180 metros de comprimento perto da cidade de Chongqing (sudoeste) desmoronou por numerosos defeitos, provocando a morte de 40 pessoas.

- 1998: inundação no Peru -

No Peru, em 16 de março, a cheia do rio Piura (norte) derrubou a ponte de 200 metros de extensão, deixando 26 mortos e desaparecidos.

