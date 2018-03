O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Março de 2018 19:25 19. Março 2018 - 19:25

O livro do ex-diretor do FBI James Comey será lançado no próximo mês, mas já atingiu o primeiro lugar entre os livros mais vendidos pela Amazon, impulsionado pelos ataques do presidente Donald Trump.

Durante o fim de semana, "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" ("Uma Lealdade Superior: Verdade, Mentiras e Liderança") atingiu a primeira posição na lista do gigante do comércio eletrônico. Nesta segunda-feira, ocupava o segundo lugar, mas seguia liderando na categoria não-ficção.

Trump chamou Comey de "mentiroso" em uma série de tuítes sobre a investigação do Departamento de Justiça sobre o alegado conluio entre a campanha eleitoral do presidente e a Rússia.

"Senhor Presidente, os americanos ouvirão minha história em pouco tempo e poderão julgar quem é honrado e quem não é", respondeu Comey no Twitter.

O livro será lançado em 17 de abril, quase um ano depois de sua demissão.

Trump, irritado com a direção tomada pela investigação que Comey liderava, o demitiu de repente em maio de 2017. Após sua partida, Comey disse que foi pressionado pela Casa Branca para parar a investigação e que o presidente havia exigido "lealdade".

A venda antecipada do livro de Comey pareceu acelerar após a demissão na sexta-feira do vice-diretor do FBI, Andrew McCabe.

McCabe, que era o segundo de Comey e o defendeu depois que Trump o demitiu, foi acusado pelo Departamento de Justiça de mentir em uma investigação interna e divulgar informações aos meios de comunicação.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.