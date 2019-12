O icônico vestido que a princesa Diana usou em um baile na Casa Branca, no qual dançou com o ator John Travolta, foi comprado nesta terça-feira (10) por uma instituição britânica, em um leilão organizado pela casa britânica Kerry Taylor.

Com valor estimado entre 250.000 e 350.000 libras (328.000 e 460.000 dólares), este vestido longo de veludo azul-marinho, de ombros à mostra, foi posto à venda ontem, sem sucesso. Acabou sendo vendido hoje por 220.000 libras (290.000 dólares).

"O vendedor estava feliz, porque queria que permanecesse no Reino Unido", declarou a casa Kerry Taylor em um comunicado, sem divulgar a identidade da instituição compradora.

Lady Di usou este longo em um jantar oferecido em 1985 pelo então presidente americano, Ronald Reagan (1981-1989), em homenagem ao príncipe e à princesa de Gales.

O vestido foi imortalizado nas fotos de Diana dançando com John Travolta ao ritmo de "You Should be Dancing", tema do filme clássico "Os embalos de sábado à noite".

