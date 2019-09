O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, negou que seu governo esteja obrigando cidadãos a assinar uma petição contra as sanções do americano Donald Trump em troca de alimentos, como denunciou o Departamento de Estado americano.

"Quem assinou é porque se valeu de sua vontade soberana de assinar, por sua consciência, por sua rebelião e por sua força", disse Maduro na terça-feira à noite.

O governo socialista pretende apresentar na ONU uma petição contra Trump. Segundo o Departamento de Estado americano, as assinaturas estariam sendo compradas em troca de caixas de alimentos básicos subsidiados.

Maduro disse que, até agora, 11 milhões de assinaturas foram coletadas na iniciativa 'No more Trump', em rejeição à bateria de sanções que Washington impôs à Venezuela e à empresa estatal de petróleo PDVSA.

"Levantem a mão aqueles que foram chantageados! Nosso povo é um povo consciente e livre (...) Foi uma assinatura de consciência bolivariana, de consciência nacional", acrescentou. Ninguém levantou a mão.

Um porta-voz do Departamento de Estado assegurou que "Maduro não tem apoio suficiente entre o povo da Venezuela, por isso depende da extorsão para coletar essas assinaturas (...). Que Maduro está retendo comida para forçar a assinatura é outro exemplo de seus abusos dos direitos humanos".

O governo de Maduro denuncia as sanções como "um bloqueio criminoso" que complica a importação de alimentos e medicamentos. As medidas proíbem cidadãos e empresas dos EUA de fazer negócios com a Venezuela e a PDVSA.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram