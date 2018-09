O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

03. Setembro 2018 - 23:22

O Banco Central da Venezuela (BCV) ordenou nesta segunda-feira que os bancos mantenham um "depósito compulsório especial", o que segundo analistas impulsionará os créditos e a inflação, que o FMI projeta em 1.000.000% para 2018.

A resolução do BCV indica que esse fundo deverá ser constituído com a totalidade das reservas excedentes acumuladas pelos bancos públicos e privados a partir de 1° de setembro.

Todos os bancos são obrigados a manter no BCV um depósito compulsório legal para atender às retiradas do público. Os fundos que sobram depois do cumprimento desse requisito constituem as reservas excedentes e se destinam a operações como empréstimos.

O vice-presidente de Economia, Tareck El Aissami, assinalou que o objetivo do novo compulsório é "evitar que o sistema bancário utilize este dinheiro para reciclá-lo ou injetá-lo em outros destinos como créditos comerciais".

Segundo o funcionário, estes créditos são utilizados para a compra de dólares no mercado negro, cuja taxa supera amplamente o câmbio oficial.

"É uma medida de proteção do nosso sistema financeiro e assim vamos garantir que o dinheiro volte ao Banco Central e seja utilizado para o propósito que é injetar dinheiro para os trabalhadores da Venezuela.

El Aissami destacou que o compulsório "é necessário para se obter um equilíbrio que controle o ataque especulativo inflacionário".

Analistas avaliaram inicialmente que a resolução expandiria os empréstimos e alentaria a hiperinflação, ao destinar o dinheiro ao crédito, mas as declarações de El Aissami "nos levam a uma interpretação original, de uma restrição agressiva do crédito bancário", comentou no Twitter o diretor da empresa Econométrica, Henkel García.

Maduro anunciou em 20 de agosto passado medidas para deter a grave crise que abala a Venezuela, após quatro anos de recessão, escassez de alimentos e medicamentos e hiperinflação.

O pacote incluiu a desvalorização do bolívar em 96%, um aumento de 3.400% do salário mínimo e tabelamento dos produtos básicos, entre outras medidas.

