Este conteúdo foi publicado em 11 de Setembro de 2018 12:39 11. Setembro 2018 - 12:39

Arreaza participa de sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, na Suíça

O chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, prometeu nesta terça-feira "colaborar plenamente com o sistema universal de direitos humanos", durante a 39ª sessão regular do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, na presença da nova alta comissária, a chilena Michelle Bachelet.

Arreaza, que criticou antecessor de Bachelet, o jordaniano Zeid Ra'ad Al Hussein, disse que a Venezuela acredita que a nova Alta Comissária respeitará "seu mandato, sua independência".

Também afirmou que ela pode contar com "a vontade expressa do governo (...) para começar uma nova etapa de cooperação (...) e para colaborar plenamente com o sistema universal dos direitos humanos".

