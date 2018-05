O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A ex-atriz americana Meghan Markle apareceu neste sábado (19) em seu casamento com o príncipe Harry da Inglaterra usando um vestido de noiva de seda branco, criado pela estilista britânica Clare Waight Keller, diretora artística da maison de alta-costura francesa Givenchy.

A nova duquesa de Sussex, de 36 anos, optou por um vestido de corte simples, moderno e elegante que destaca a sua figura, com decote canoa, mangas três quartos, cauda e um véu muito longo com bordados nas extremidades.

O noivo, por sua vez, usava o uniforme de gala dos Blues and Royals, um regimento da cavalaria real.

Foi depois de conhecer Clare Waight no início deste ano que Meghan Markle, apaixonada por moda, a escolheu para criar este vestido com uma "estética atemporal e elegante", segundo um comunicado do Palácio de Kensington, residência oficial do casal.

Conforme o desejo de Meghan, o véu, de cinco metros de comprimento, tem bordadas flores que representam os 53 países da Commonwealth. A noiva acrescentou duas flores de sua escolha, entre elas uma amapola da Califórnia, de onde é originária.

Meghan também usava sapatos Givenchy e uma tiara de diamantes de 1932, emprestada pela rainha Elizabeth II, avó do príncipe Harry. Os brincos e a pulseira eram da marca Cartier.

"É muito 'vintage' e Meghan está linda", exclamou Denise Show, de 46 anos, que chegou a Windsor de Essex (leste da Inglaterra) para ver os noivos. Sua amiga Georgina Williams considerou, no entanto, que o vestido "poderia ter sido mais bonito".

Ao escolher Clare Waight Keller, Meghan surpreendeu a todos os especialistas que aguardavam uma criação de Burberry, Stella McCartney, ou Ralph & Russo.

Clare Waight Keller passou por Pringle of Scotland e Chloé antes de chegar à mítica maison fundada em 1952 por Hubert de Givenchy. Também trabalhou para Gucci, Ralph Lauren e Calvin Klein.

