Um veterano de 99 anos da Segunda Guerra Mundial arrecadou mais de 13 milhões de libras (15 milhões de dólares) para o sistema de saúde britânico, que enfrenta a pandemia de coronavírus, ao completar o objetivo que havia estabelecido e "conquistar" o coração da nação.

Tom Moore, um capitão que foi enviado em sua carreira militar para a Índia e que atualmente caminha com a ajuda de um andador, apresentou um um desafio: percorreria a pé 100 vezes os 25 metros de comprimento de seu jardim antes de completar 100 anos, no fim do mês.

"Incrível, me faltam palavras", declarou Moore ao completar nesta quinta-feira seu percurso, no jardim de sua residência em Bedfordshire, sul da Inglaterra.

Inicialmente, o veterano quase centenário planejava arrecadar 1.000 libras para o Serviço Nacional de Saúde (NHS), onde já foi tratado por um quadril quebrado e por um câncer.

Mas seu esforço - uma incomum notícia agradável em um país afetado pela pandemia, que provocou mais de 13.000 mortes no Reino Unido - o transformou em uma estrela, além de foco da atenção.

"Obrigado a todos pelo maravilhoso apoio. Foi uma experiência memorável", escreveu Moore no Twitter.

A última parte do percurso foi acompanhada por uma Guarda de Honra do Regimento de Yorkshire, e exibida ao vivo pela televisão britânica

Moore já havia elogiado o trabalho dos profissionais da saúde do país.

"É algo maravilhoso, para nossos médicos e enfermeiras que estão na linha de frente", afirmou, ao comentar a quantia arrecadada.

"Na guerra, havia soldados na linha de frente. Agora há médicos e enfermeiras de uniforme", declarou Tom Moore ao canal ITV.

"Vamos superar tudo isto, sobreviveremos", completou.

Um porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson afirmou: "Tom conquistou o coração de toda a nação com este esforço heroico".

Mais de 690.000 pessoas contribuíram para a campanha do veterano, o que gerou um fluxo intenso de doações e provocou o colapso temporário do site usado para a arrecadação, 'JustGiving'.

O veterano recebeu doações e o apoio, entre outros, dos ex-jogadores de futebol Rio Ferdinand e Tony Adams, da medalhista olímpica Kelly Holmes, além de outras personalidades, meios de comunicação e canais de televisão.

"Felicitações por seu êxito fantástico", afirmou em uma mensagem o maestro holandês André Rieu. "Eu convido você e toda sua família a um de meus concertos".

