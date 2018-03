O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O vice-primeiro-ministro e titular da pasta do Interior da Eslováquia, Robert Kalinak, anunciou sua demissão nesta segunda-feira (12), provocada pelo assassinato do jornalista Jan Kuciak, um gesto que busca ajudar na sobrevivência do governo de coalizão de Robert Fico.

"Peço demissão do posto de ministro do Interior e de vice-primeiro-ministro", anunciou Kalinak.

"Acredito que, com este gesto, contribuirei para a estabilização da situação na Eslováquia", completou.

Tanto a oposição, apoiada por grandes manifestações nas ruas, quanto o partido Most-Hid (centro-direita), que integra a coalizão de governo, solicitaram a saída de Kalinak.

A direção do Most-Hid se reunirá nas próximas horas para decidir se a renúncia do ministro do Interior é o suficiente para que permaneça no governo. Alguns analistas têm dúvidas.

"Se outro ministro designado pelo partido (do primeiro-ministro) Smer-SD assumir a pasta do Interior, para o Most-Hid pode não ser suficiente como garantia de uma investigação imparcial sobre os assassinatos", afirmou à AFP o analista Pavol Babos.

O próprio Kalinak, influente membro do Smer-SD, afirmou que apresentaria oficialmente sua demissão, após concluir as atividades em curso, sem revelar a data concreta.

Os corpos de Jan Kuciak e de sua companheira, com marcas de tiros, foram encontrados em fevereiro em sua casa de Velka Maca, a 65 quilômetros de Bratislava.

Jan Kuciak, de 27, trabalhava como repórter investigativo para o site aktuality.sk, que pertence aos grupos alemão Axel Springer e suíço Ringier.

O jornalista estava prestes a publicar uma reportagem sobre supostos vínculos entre políticos eslovacos e empresários italianos que, suspeita-se, teriam relações com a máfia calabresa, a 'Ndrangheta, que atua na Eslováquia.

"Meu principal objetivo é esclarecer os assassinatos. Devemos saber por que e quem fez isto", disse Kalinak ao explicar a demissão.

Na sexta-feira, milhares de eslovacos protestaram contra a corrupção em todo o país e pediram a renúncia do primeiro-ministro, Robert Fico, e de seu ministro do Interior.

Em Bratislava, o protesto reuniu 40.000 pessoas, segundo o jornal SME, o que representaria a maior manifestação popular no país desde a Revolução de Veludo, que provocou a queda do comunismo na Tchecoslováquia em 1989.

A crise provocou uma grande tensão entre o primeiro-ministro e o presidente da República Eslovaca, Andrej Kiska, depois que o último pediu, em 4 de março, uma reforma ministerial, ou eleições antecipadas.

Fico criticou o chefe de Estado por ter mantido uma reunião privada em setembro com o bilionário americano George Soros e afirmou que o discurso de Kiska "não foi escrito na Eslováquia".

O primeiro-ministro foi acusado pela própria ministra da Justiça, membro do Most-Hid, de "apelar aos instintos mais baixos das pessoas com teorias da conspiração".

Kiska se reuniu nesta segunda-feira com dirigentes do Most-Hid e do Partido Nacional Eslovaco (direita nacionalista), o terceiro membro da heterogênea coalizão que governa o país desde as legislativas de 2016.

