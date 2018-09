O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Após 10 anos crescendo no mundo da moda em Nova York, Victoria Beckham apresenta pela primeira vez uma coleção na Semana de Moda de Londres, que, neste domingo, também verá o segundo desfile de Delpozo, marca da moda espanhola.

Com mais de 400 pontos de venda em 50 países, ateliês em Londres e Nova York, e um valor de negócio de 40 milhões de euros, a empresa de moda VB percorreu um longo caminho desde o seu primeiro desfile, em 2008, em Nova York.

Beckham cumpriu com sucesso o desafio de superar os rótulos de ex-cantora do grupo de pop britânico Spice Girls e de esposa do famoso jogador inglês David Bechkahm.

Seu estilo evoluiu do clássico chique, que imprimiu em suas primeiras coleções, para cortes mais audaciosos, e de suas cores fetiche — preto, cinza e branco — para tons mais chamativos como o laranja fluorescente, o verde-menta e o lilás.

"Tem sido uma aventura incrível, embora as coisas tenham sido difíceis. Tive que aprender extremamente rápido", afirmou a estilista em uma entrevista ao jornal britânico Telegraph.

Assegura que seu sucesso se baseia em sua inesgotável capacidade de trabalho e uma vida feliz em família em Londres com seu marido e quatro filhos: Brooklyn, Harper, Romeo e Cruz. Assim, seus dias começam com duas horas de exercícios físicos antes que as crianças acordem para ir ao colégio, e terminam com um jantar em família, do qual não abre mão por nada.

Victoria, que em 2013 disse a New York Times Magazine querer "construir um império", consolidou em 2017 a estrutura de sua empresa, Victoria Beckham Limited (VBL), com um investimento de 30 milhões de libras (34 milhões de euros) do grupo NEO Investment Partners, especializado nas marcas de luxo.

Contudo, teve que se esforçar para reduzir as perdas, que em 2016 alcançaram as 8,5 milhões de libras, quase o dobro em relação ao ano anterior.

"Um déficit assim não é único nesse setor e não constitui, necessariamente, uma falta de credibilidade", assinala Naomi Braithwaite, professora de Moda na Nottingham Trent University. "É necessário tempo para construir uma marca", acrescenta.

- Delpozo em todo o seu esplendor -

A empresa que está firmemente consolidada e em constante evolução é a espanhola Delpozo, criada em 1974 pelo estilista Jesús del Pozo e cuja direção criativa está desde 2012 a cargo do criador catalão Josep Font, após a morte do fundador em 2011.

Font também esteve cinco anos instalado na Semana de Moda de Nova York, passarela que foi fundamental para impulsionar Delpozo ao estrelato absoluto.

De Melania Trump a Michelle Obama, passando por estrelas de Hollywood como Cate Blanchett, Julianne Moore e Keira Knightley, a "crème de la créme" dos Estados Unidos mostra um estilo atemporal e sonhador do estilista espanhol pelos tapetes vermelhos ou pelos jardins da Casa Branca.

Em fevereiro, para a sua coleção outono-inverno 2018, Delpozo surpreendeu mudando-se para a Semana de Moda de Londres, onde já é uma das figuras-chave e onde, neste domingo, apresenta a sua segunda temporada europeia.

Para Laura Luceño, professora do Centro Superior de Design de Moda da Universidade Politécnica de Madri (CSDMM), o estilo de Font "combina perfeitamente essa pureza de formas do DNA da marca, herança de Jesús del Pozo, com essas flores e esse universo muito mais onírico" do estilista catalão.

Inaugurada na sexta-feira, a Semana de Moda de Londres arrancou no sábado com as coleções de dois jovens criadores britânicos - Gareth Pugh e Jonathan Anderson.

Os modelos apresentados por Anderson, diretor criativo da empresa de luxo espanhola Loewe, mas que desfilou com sua própria marca, J.W. Anderson, tiveram um toque boêmio perfeitamente assumido e cores terrosas e orgânicas: creme, anis, ocre e azul cobalto.

Pugh, por sua vez, imaginou uma Londres sórdida e contaminada por fumaças tóxicas, onde mulheres guerreiras e provocadoras se rebelam contra o conservadorismo: botas militares, ajustadíssimos ternos vermelho-sangue com estampas geométricas, curtos quimonos de couro preto, capas de chuva de plástico e bustiês de dominadora.

