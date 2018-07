O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Julho de 2018 12:32 26. Julho 2018 - 12:32

A vila romana do produtor italiano de cinema Carlo Ponti, morto em 2007, foi colocada à venda por 19 milhões de euros - anunciou a rede imobiliária Lionard, nesta quinta-feira (26).

Situada no parque Appia Antica, a alguns minutos do Coliseu, a propriedade "é composta de uma mansão de cerca de 680 metros quadrados de dois andares e um anexo independente de 600 metros quadrados" e inclui elementos que remontam a mais de 300 anos antes de Cristo, afirma a Lionard, especialista italiana em imóveis de luxo.

Falecido em 2007, aos 94 anos, Carlo Ponti produziu vários filmes emblemáticos do cinema não apenas italiano, entre eles "A estrada da vida", do cineasta Federico Fellini, em 1954, como também mundial, como "Doutor Jivago", do britânico David Lean.

Foi casado com a atriz Sophia Loren, cuja carreira ele lançou após tê-la descoberto em um concurso de beleza.

