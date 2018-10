O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

17 de Outubro de 2018

Candidato presidencial de extrema-direita Jair Bolsonaro (C) é o favorito nas pesquisas de intenção de voto para a presidência no Brasil

Os Estados Unidos não acham que a possível chegada do candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro à Presidência do Brasil possa ameaçar a democracia, disse nesta quarta-feira (17) um funcionário da Casa Branca.

Na condição de anonimato, um alto funcionário do governo americano disse que o "Brasil tem instituições democráticas muito fortes".

"Não estamos particularmente preocupados nesse sentido", disse a jornalistas. "Confiamos na vontade do seu povo".

Bolsonaro, do PSL, enfrentará o candidato do PT Fernando Haddad no segundo turno, em 28 de outubro. O ex-capitão do Exército já declarou ser um "admirador" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

