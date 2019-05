Membros do Partido Trabalhista Holandês (PvdA) de Frans Timmermans comemoram depois de ver resultados parciais das eleições para o Parlamento Europeu, no Café Millers, em 23 de maio de 2019, em Haia.

O partido trabalhista holandês (PvdA) conseguiu uma vitória inesperada nas eleições europeias que foram celebradas nesta quinta-feira no país, à frente dos populistas e dos liberais (VVD) do primeiro-ministro Mark Rutte, segundo as primeiras estimativas.

O PvdA, do vice-presidente da Comissão Europeia Frans Timmermans, deve ficar com cinco dos 26 assentos que pertencem aos representantes holandeses no Europarlamento, segundo as estimativas da agência de pesquisa Ipsos para a televisão pública holandesa NOS.

O Partido da Liberdade (VVD) obteria quatro cadeiras e os populistas do Foro da Democracia (FvD) de Thierry Boudet conseguiriam três, de acordo com a mesma pesquisa.

As pesquisas anteriores às eleições apontavam como favoritos os liberais e os populistas, com cinco cadeiras cada um.

Holanda e Reino Unido foram os primeiros países a votar nessas eleições que se acontecerão em toda a União Europeia, integrada por 28 nações, até o domingo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram