A Volkswagen negocia um acordo amistoso com seus clientes no âmbito do julgamento da fraude dos motores a diesel adulterados, informaram nesta quinta-feira a montadora e um grupo de consumidores.

As negociações com a Federação Alemã de Defesa do Consumidor (VZBV), que serão "confidenciais", estão "em um estágio inicial e não há garantia de sucesso", disseram as duas partes em comunicado conjunto.

Este é o primeiro grande julgamento contra a Volkswagen pelo chamado 'dieselgate', iniciado em setembro com uma denúncia coletiva.

A montadora é acusada de ter instalado um software sem o conhecimento de seus clientes, que fazia com que seus veículos a diesel parecessem menos poluentes do que realmente eram.

O julgamento na Alemanha reúne cerca de 400.000 ações judiciais de consumidores e pode durar vários anos.

Os juízes do tribunal de Brunswick terão que decidir se a fraude da Volskswagen prejudicou seus clientes e, se for o caso, calcular a indenização.

O escândalo explodiu em setembro de 2015, quando a gigante alemã confessou ter equipado 11 milhões de veículos com esse programa de computador.

Desde então, o "dieselgate" custou à Volkswagen mais de 30 bilhões de euros em gastos jurídicos, multas e indenizações, principalmente nos Estados Unidos.

