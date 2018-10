O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Imagem do A350-900ULR Airbus da Singapore Airlines

O voo mais longo do mundo decolou nesta quinta-feira para uma maratona de 19 horas entre Singapura e Nova York, com os passageiros bem servidos por um menu saudável, iluminação especial e variado catálogo de filmes para assistir.

Uma porta-voz da Singapore Airlines disse à AFP que o voo SQ22 decolou por volta de 23H35 locais (12H35 de Brasília), com 150 passageiros e 17 pessoas na equipe de bordo.

Dois pilotos e dois copilotos farão um rodízio no comando do Airbus A350-900 ULR (ultra longo alcance), que percorrerá 16.700 quilômetros entre a cidade-Estado do sudeste asiático e Nova York.

A aeronave está preparada para transportar 161 passageiros: 67 na classe executiva e 94 na 'econômica premium'. O avião não possui classe econômica.

A tripulação, com 13 auxiliares de cabine, trabalhará em turnos para que todos tenham as quatro horas de descanso mínimo regulamentar, informou a Singapore Airlines.

O tempo de voo é um desafio para os passageiros.

Aqueles que não estiverem com livros poderão recorrer a um catálogo de filmes e programas de televisão com uma duração acumulada de 1.200 horas, o equivalente a sete semanas.

O menu a bordo contará com pratos selecionados para que os clientes sintam-se à vontade no voo, afirmou a companhia.

Para melhorar a experiência de voo e reduzir a tensão de uma viagem de quase um dia, o avião tem um teto mais elevado que o habitual, janelas mais amplas e uma iluminação LED especial que altera as cores com o objetivo de reduzir o "jetlag" e os efeitos da mudança de horário provocados por uma viagem intercontinental.

"As pesquisas mostram que a hidratação e a nutrição são fatores importantes", declarou à AFP Rhte Bhuller, especialista em saúde da consultoria Frost&Sullivan.

"É necessário evitar os alimentos que provocam gases e que fazem com que a pessoa sinta-se inchada, além do consumo excessivo de álcool", completou.

"A principal preocupação é a trombose venosa profunda, que é consequência de permanecer sentado por muito tempo, e a desidratação", explica Gail Cross, do Hospital Universitário Nacional de Singapura.

A Airbus entregou seu primeiro A350-900 ULR a Singapore Airlines em setembro.

O avião da série A350 (longa distância) amplia seu percurso de 8.100 milhas náuticas (aproximadamente 15.000 km e 16 horas de voo) a 9.700 milhas náuticas (quase 18.000 km e até 20 horas de voo) graças a uma otimização do sistema de combustível que permite gastar 25% menos.

Em condições meteorológicas normais, este voo com destino o aeroporto de Newark deve durar 18 horas e 45 minutos.

Não é a primeira vez que a empresa propõe este trajeto. De fato, durante nove anos operou a viagem, mas em 2013 teve que retirar o voo de sua lista de opções com a alta dos preços do petróleo, que provocaram a perda de rentabilidade. Na época utilizava o A340-500, que consumia muito combustível.

Apesar do preço do barril de Brent superar outra vez os 80 dólares, a companhia aérea está convencida de que esta rota especialmente apreciada por empresários pode ser rentável pelo melhor desempenho energético das aeronaves.

Com o novo voo, a Singapore Airlines recupera o primeiro lugar na lista de companhias com os trajetos mais longos. Superou o voo 921 da Qatar Airways entre Auckland e Doha, de aproximadamente 18 horas.

