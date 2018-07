O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O voo da Air China que fazia o trajeto Paris-Pequim e retornou nesta quinta-feira 30 minutos após a decolagem foi vítima de um falso alerta devido a um mal-entendido, explicaram à AFP autoridades francesas.

A Air China havia anunciado que o voo CA876, que decolou às 07h59 (de Brasília) do aeroporto Charles-de-Gaulle, havia dado meia-volta devido a um alerta de terrorismo.

Mas este alerta acabou sendo falso devido a um mal-entendido entre um passageiro e a companhia aérea.

"Um passageiro atrasado por causa um pacote abandonado no aeroporto (parisiense) Roissy ligou para a companhia dizendo que havia uma bomba no terminal e seu interlocutor entendeu que havia uma bomba a bordo do avião", informou a autoridade aeroportuária de Paris.

Uma investigação foi aberta pela Promotoria e este homem, um australiano de acordo com uma fonte próxima à investigação, foi colocado sob custódia.

O avião aterrissou em Roissy às 08h55 (de Brasília) depois de ter dado a meia-volta com 30 minutos de voo.

Os passageiros do Boeing 787 agora deverão retomar a viagem para a Pequim em um voo das 18h00.

