Este conteúdo foi publicado em 7 de Outubro de 2018 20:53 07. Outubro 2018 - 20:53

As votações começaram a ser encerradas às 17h00 deste domingo (7) em alguns estados brasileiros, dia das eleições gerais que têm como favorito à Presidência o candidato da extrema direita Jair Bolsonaro (PSL).

Algumas seções eleitorais vão fechar às 19h00 de Brasília, devido aos vários fusos horários em vigor no país, caso do Acre (norte). Até essa hora está proibido divulgar resultados parciais ou pesquisas de boca de urna para presidente.

Segundo as últimas pesquisas de intenção de voto, Bolsonaro, de 63 anos, disputa o favoritismo do eleitorado com o afilhado político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad (PT), de 55 anos.

De acordo com as últimas consultas divulgadas na noite de sábado, enquanto o candidato do PSL aparecia com 40% a 41% das intenções de voto, Haddad somava 25%, o que pode indicar um segundo turno em 28 de outubro.

Mais de 147 milhões de eleitores estão aptos a votar neste domingo para eleger o substituto de Michel Temer, em um pleito marcado por um acúmulo de escândalos de corrupção no sistema político e um atentado a faca contra Bolsonaro.

Os eleitores também votam para renovar a totalidade da Câmara de Deputados, dois terços do Senado, assim como governadores e deputados estaduais dos 26 estados e do Distrito Federal.

