O secretário de Estado americano, Mike Pompeo (esq.), reúne-se com o ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Ahmed al-Sayegh, em 19 de setembro 2019, em Abu Dhabi

Os Estados Unidos buscarão apoio internacional contra o Irã na Assembleia Geral das Nações Unidas, enquanto acusam o país de atacar duas instalações de petróleo na Arábia Saudita, disse o chefe de diplomacia dos EUA, Mike Pompeo, neste domingo.

"O presidente (Donald Trump) e eu queremos dar à diplomacia todas as oportunidades de sucesso", disse Pompeo à ABC.

"Estou em Nova York, estarei na ONU a semana toda para falar sobre isso", acrescentou o secretário de Estado. "Esperamos que as Nações Unidas adotem uma posição firme".

A ONU "foi criada exatamente para esse tipo de coisa, quando um país ataca outro país, e esperamos que a ONU se mobilize", disse Pompeo

No entanto, o presidente dos EUA disse no domingo não ter intenção de se reunir com seu equivalente iraniano, Hasan Rohani, na ONU.

"Nada está totalmente excluído, mas não tenho a intenção de me encontrar com o Irã", afirmou.

O Irã nega qualquer responsabilidade por esses ataques aéreos contra duas grandes instalações petrolíferas na Arábia Saudita, em 14 de setembro, que foram reivindicadas pelos rebeldes huthis apoiados por Teerã no Iêmen.

As tensões aumentaram constantemente entre Teerã e Washington desde a retirada unilateral dos Estados Unidos em maio de 2018 do acordo nuclear iraniano alcançado em 2015, seguida pela restauração de fortes sanções contra o Irã.

