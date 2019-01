Wall Street ante incertezas após um ano de grande volatilidade

Depois dos recordes de 2017, a volatilidade voltou a Wall Street em 2018, devido ao aumento das taxas de juros, ao medo da estagnação econômica global e à incerteza gerada pelas decisões do presidente americano Donald Trump.

"Nessa mesma época no ano passado, falamos sobre um ano desenfreado", recorda Scott Wren, analista do Wells Fargo Bank. "O contraste é incrível este ano", acrescenta.

Após o fechamento de segunda-feira, os três principais índices de Wall Street, Dow Jones, Nasdaq e S & P 500, perderam respectivamente 5,6%, 3,9% e 6,2% no ano como um todo, seu pior resultado desde 2008.

Em 2017, dispararam 25,1%, 28,2% e 19,4%, respectivamente.

Os danos não foram mais graves graças aos excelentes resultados das empresas, cujos lucros aumentaram 20,3% em 2018, segundo projeções da empresa Factset, algo inédito desde 2010.

Mas as perspectivas de uma estagnação desses benefícios em 2019, juntamente com sinais de desaceleração do crescimento mundial em um período de aumento das taxas dos Estados Unidos, causaram uma desaceleração em Wall Street.

Esta situação também influenciou a queda dos índices mundiais em 2018. O London FTSE-100 fechou o ano em 12,5%, o parisiense CAC 40 caiu 11% e o Frankfurt Dax perdeu 18,3%.

Os primeiros choques vieram em fevereiro. Os investidores, então, temiam que o nível dos salários nos Estados Unidos provocasse um aumento acentuado da inflação e, portanto, uma taxa mais alta de aumento da taxa de juros para o banco central (Fed).

A instituição liderada por Jerome Powell embarcou em uma política de restrição monetária em 2015, que gradualmente fechará o acesso a empréstimos baratos, dos quais investidores e cidadãos se beneficiaram grandemente durante a crise, criando a sensação de que a idade de ouro está chegando ao fim na comunidade financeira.

As taxas aumentaram quatro vezes por um quarto de ponto em 2018.

Os meses seguintes tranquilizaram investidores graças, acima de tudo, aos resultados de negócios, que permitiram o retorno de Wall Street aos registros históricos entre junho e setembro.

No entanto, a euforia desapareceu rapidamente quando Powell anunciou em outubro que o Fed estava considerando acelerar o aumento das taxas de juros.

- Ataques de Donald Trump -

Os valores tecnológicos, que dependem em grande medida da boa saúde econômica dos Estados Unidos e do mundo, sofreram as consequências do anúncio: a Apple, que perdeu 6,7% durante o ano, perdeu 32% desde o início de outubro, e o Alphabet, a empresa-matriz do Google, caiu 0,8% e 14,5% nos mesmos períodos.

No final desse complicado ano, o Dow Jones e o S & P 500 registraram seu pior mês desde fevereiro de 2009, renovando a forte volatilidade que havia desaparecido do radar.

Os temores causados pela restrição monetária chegaram à Casa Branca. Trump multiplicou no Twitter os ataques contra o presidente do Fed, que ele indicou no final de 2017.

Mas os resultados em Wall Street não se devem exclusivamente às medidas do Banco Central.

"A guerra comercial iniciada pelo presidente e seus ataques contra o Fed são o principal problema que os mercados sofrem", disse Ian Shepherdson, analista da Pantheon Macro.

Trump, que frequentemente menciona Wall Street como um exemplo do sucesso de sua política, evitou a questão nas últimas semanas.

Apesar da queda nos valores, o presidente pode se orgulhar de ter contribuído para os fortes aumentos do Dow Jones e do Nasdaq (+ 20,5% e 21,1%, respectivamente) desde a data de sua eleição, em 8 novembro de 2016

