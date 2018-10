O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira, com investidores tomados pelo nervosismo diante das relações de Washington e Riad.

O índice industrial Dow Jones recuou 1,27%, a 25.379,45 unidades, e o tecnológico Nasdaq, 2,06%, a 7.485,14 unidades. O índice S&P 500 caiu 1,44%, a 2.768,78.

"O mercado deve fazer frente a toda uma série de fatores neste momento", afirmou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.

Entre eles, está a desistência do secretário do Tesouro americano de participar de uma conferência de investidores em Riad, em meio à controvérsia pelo jornalista saudita desaparecido, Jamal Khashoggi.

A decisão "reflete a ideia de que o governo americano é levado a tomar uma posição mais firme contra a Arábia Saudita", uma atitude "que poderia desatar represálias", apontou Karl Haeling, da LBBW.

"Se a situação amargar, a Arábia Saudita poderia vender seus títulos do Tesouro americano, as empresas americanas poderiam perder oportunidades, Riad poderia decidir cancelar os contratos com a Boeing por exemplo", citou.

