Este conteúdo foi publicado em 28 de Agosto de 2018 22:03 28. Agosto 2018 - 22:03

Wall Street subiu levemente nesta terça-feira na expectativa de um relaxamento nas tensões comerciais no planeta, com os índices Nasdaq e S&P 500 se mantendo em território recorde.

O índice Nasdaq de valores tecnológicos avançou 0,15%, a inéditos 8.030,04 pontos, e o S&P voltou a quebrar seu recorde, ganhando 0,03%, a 2.897,52 unidades. O índice industrial Dow Jones subiu 0,06%, a 26.064,02.

Em um mercado que teve poucas transações devido às férias de verão, as ações se beneficiaram "do difuso sentimento de que a economia seguirá melhorando", disse Jack Ablin, do Cresset Wealth Advisors.

Como dado alentador, a confiança dos consumidores americanos chegou em agosto a seu nível mais alto desde outubro de 2000, segundo a associação Conference Board.

Segundo os analistas, os investidores se sentem aliviados com as negociações do tratado norte-americano de livre comércio (Nafta), após México e Estados Unidos anunciarem na véspera um acordo para atualizar o pacto vigente desde 1994, ao qual nesta terça-feira se somou o Canadá.

"As questões comerciais representavam (nos últimos meses) o freio mais importante para o mercado americano de ações", disse Nicholas Colas, da Datatrek.

No mercado de obrigações, o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos subia às 20H30 GMT (17H30 Brasília) a 2,881%, contra 2,846% na segunda-feira. Os bônus a 30 anos avançavam a 3,029%, contra 2,994% na véspera.

