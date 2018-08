O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 22 de Agosto de 2018 21:34 22. Agosto 2018 - 21:34

O site de livros eletrônicos da Walmart que conta com mais de seis milhões de títulos junto com audiolivros concorre com a oferta da rival Amazon

A rede varejista Walmart lançou nesta quarta-feira (22) uma livraria digital em colaboração com o poderoso serviço de livros eletrônicos Kobo, filial da japonesa Rakuten.

O site de livros eletrônicos da Walmart, que tem mais de seis milhões de títulos, assim como audiolivros, compete fortemente com a oferta central da rival Amazon.

A assinatura do serviço de audiolivros da Walmart custa 9,99 dólares mensais, comparativamente com os 14,95 dólares do serviço similar da Amazon, o Audible.

"O lançamento da Walmart eBooks pela Rakuten Kobo é um marco em nossa aliança estratégica", disse em um comunicado o vice-presidente executivo da Rakuten, Makoto Arima.

A loja surgiu de uma aliança estratégica que Walmart e Rakuten anunciaram no começo deste ano, segundo as duas empresas.

Os livros digitais estão disponíveis nos dispositivos do Kobo eReaders e em aplicativos projetados para dispositivos móveis com tecnologia Apple ou Android.

"Trabalhar com o Kobo nos permite lançar de forma rápida e eficaz um catálogo completo de livros eletrônicos e audiolivros no Walmart.com junto com a nossa variedade de livros físicos", disse Mario Pacini, gerente-geral de comércio eletrônico e entretenimento da Walmart nos Estados Unidos.

O movimento marca o último esforço da Walmart, ex-líder varejista nos Estados Unidos, por conter o crescimento da Amazon.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português